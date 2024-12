Hört Benzema auf?

Karim Benzema (36) macht sich Gedanken über ein vorzeitiges Karriereende. Laut ‚Relevo‘ erwägt der Stürmer, seine Schuhe schon im kommenden Sommer und damit ein Jahr vor seinem Vertragsende bei Al Ittihad an den Nagel zu hängen.

Eine endgültige Entscheidung habe der Kapitän des saudi-arabischen Tabellenführers noch nicht getroffen. Im Anschluss an seine aktive Laufbahn will Benzema als Botschafter für seinen Ex-Verein Real Madrid in Erscheinung treten, eine entsprechende Vereinbarung wurde schon getroffen.