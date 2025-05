Hannover findet neuen Sturm-Brecher

Am Ende ging Hannover 96 als Neunter ins Ziel, zwei Spieltage lang war aber zumindest der Relegationsplatz mit drei Punkten Rückstand noch in greifbarer Nähe. 36 Gegentore sind Ligaspitze, demgegenüber stehen aber lediglich 41 selbst geschossene Tore – der viertschlechteste Wert. An dieser Ausbeute soll zur kommenden Saison Benjamin Källman etwas ändern.

Wie die polnische Sporttageszeitung ‚Przeglad Sportowy‘ berichtet, wechselt der 26-jährige Finne von Cracovia an den Maschsee. Da der Vertrag beim Krakauer Stadtteilklub Ende Juni ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

Källman hatte 2022 seine finnische Heimat verlassen und sich Cracovia angeschlossen. In der noch laufenden Ekstraklasa-Saison stand der bullige Mittelstürmer in jedem Spiel in der Startaufstellung und absolvierte fast immer die vollen 90 Minuten. 18 Tore und acht Vorlagen stehen vor dem abschließenden Spieltag für den 29-fachen Nationalspieler zu Buche.

Update (11:14 Uhr): Mittlerweile hat Hannover 96 die Verpflichtung von Benjamin Källman offiziell bestätigt.