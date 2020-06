Schneiderlin zurück nach Frankreich

Morgan Schneiderlin läuft in der kommenden Saison wieder in seiner französischen Heimat auf. Wie der FC Everton offiziell bestätigt, verlässt der Mittelfeldspieler die Toffees und schließt sich dem OGC Nizza an. Über die Ablösemodalitäten macht der Klub keine Angaben.

Schneiderlin war im Januar 2017 von Manchester United nach Everton gewechselt. Insgesamt kam er für die Liverpooler zu 88 Pflichtspieleinsätzen. Im kommenden Jahr wäre der Vertrag des 30-Jährigen ausgelaufen.

