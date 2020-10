Pogba schwärmt von Real Madrid

Paul Pogba macht keinen Hehl daraus, dass er eines Tages gerne das Trikot von Real Madrid tragen würde. Am Rande des Länderspiels zwischen Frankreich und der Ukraine (7:1) sagte der Mittelfeldspieler von Manchester United: „Natürlich, jedem Spieler würde es gefallen, bei Real Madrid zu spielen. Das wäre ein Traum – auch für mich. Und warum nicht eines Tages?“

Schon seit Jahren wird der 27-Jährige immer wieder mit den Königlichen in Verbindung gebracht. Allen voran Coach Zinedine Zidane soll sich für die Verpflichtung seines Landsmanns stark machen. Bis 2021 plus Option auf eine weitere Spielzeit ist Pogba aber noch an Manchester United gebunden. Und der Franzose stellt klar: „Wie ich es schon vorher gesagt habe, bin ich jetzt bei United und ich liebe diesen Verein. Ich werde alles dafür tun, die Zeit hier zu genießen und den Klub dahin zurückzubringen, wo er hingehört.“