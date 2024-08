Justvan schließt sich dem Club an

Julian Justvan hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie der 1. FC Nürnberg offiziell vermeldet, wechselt der 26-Jährige von der TSG Hoffenheim zu den Franken und unterschreibt einen langfristigen Vertrag. Berichten zufolge beträgt die Ablöse etwa eine Million Euro plus erfolgsabhängige Boni.

Justvan soll in Nürnberg zum neuen Mittelfeld-Chef avancieren. Sportvorstand Joti Chatzialexiou betrachtet die Verpflichtung als echten Coup. Er sagt: „Wir haben intensiv an der Verpflichtung von Julian gearbeitet. Dass er sich jetzt für den Club entschieden hat und langfristig das FCN-Trikot tragen wird, freut uns sehr. Er hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass er in seinen Mannschaften ein Unterschiedsspieler sein kann. Mit seinen Qualitäten soll er auch hier eine zentrale Rolle übernehmen und ein wichtiger Faktor in unserem Spiel werden.“