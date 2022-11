Arsenal befördert Edu

Edù Gaspar wird künftig in neuer Funktion für den FC Arsenal tätig sein. Wie die Gunners über ihre offiziellen Kanäle mitteilen, wird der Brasilianer den neugeschaffenen Posten als Sportdirektor bekleiden. Bisher war der 44-Jährige als Technischer Direktor für die Transferentscheidungen der Londoner verantwortlich und soll in Zukunft mehrere Aufgabenfelder betreuen.

Edù, der bereits als Spieler für Arsenal aktiv war, zeigt sich erfreut über seine Beförderung: „Ich bin sehr glücklich mit dieser neuen Rolle. Es ist ein großer Fortschritt und zeugt von dem guten Weg, den wir in den vergangenen Jahren gegangen sind.“ Als Teil der legendären Invincibles, die sich 2004 ungeschlagen zum englischen Meister krönten, will er auch in Zukunft wieder Erfolge feiern: „Ich freue mich darauf, hart zu arbeiten und immer weiter zu wachsen.“

