Verhandlungen: Giroud will in die MLS

Geht es nach Olivier Giroud, läuft er ab kommender Saison in den USA auf. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, sind die Verhandlungen zwischen dem 37-Jährigen und Vereinen aus der Major League Soccer bereits gestartet. In Frage kommen für den Franzosen die Franchises aus New York und Los Angeles.

Mit einer endgültigen Entscheidung ist spätestens im Mai zu rechnen, so die italienische Sportzeitung. Girouds Vertrag mit dem AC Mailand läuft zum Saisonende aus. Ein weiteres Jahr in Europa sei zwar nicht ganz ausgeschlossen, derzeit sehe aber alles nach einem Wechsel in die MLS aus.