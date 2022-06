Talente-Tausch: Juve vor Cambiaso-Transfer

Juventus Turin sichert sich wohl ein italienisches Abwehrtalent vom FC Genua. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, steht die Alte Dame kurz vor der Verpflichtung von Andrea Cambiaso (22). Für den Linksverteidiger wird demzufolge eine Ablösesumme in Höhe von vier Millionen an den Serie A-Absteiger fließen. Obendrauf gibt Juve auch Innenverteidiger-Talent Radu Dragusin (20) an Genua ab, heißt es weiter.

Der Transfer könnte schon in den nächsten Stunden über die Bühne gehen, so der Bericht des Fachblattes. Genua will den Transfererlös aus dem Verkauf von Cambiaso umgehend bilanzieren. Somit müsste der obligatorische Medizincheck noch am heutigen Donnerstag stattfinden. Auch Inter Mailand und Atalanta Bergamo hatten zuvor Interesse angemeldet. Wie es scheint, setzt Cambiaso, dessen Vertrag in Genua bis 2023 datiert ist, seine Karriere im Piemont fort.