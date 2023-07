FC Bayern: Kims Ankunft verzögert sich

Bayern München muss noch eine Weile auf seinen Neuzugang Min-jae Kim warten. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der Innenverteidiger aus Südkorea, der in seiner Heimat aktuell den obligatorischen Militärdienst absolviert, noch nicht am Trainingslager am Tegernsee teilnehmen. Dieses startet am kommenden Samstag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu Beginn der Asien-Reise soll Kim dann aber Teil der Mannschaft des Rekordmeisters sein. Der 26-Jährige wechselt gegen die festgeschriebene Ablöse von 50 Millionen Euro vom italienischen Meister SSC Neapel nach München. Der Deal ist schon eingetütet, nur die Verkündung lässt aus genannten Gründen auf sich warten.

Lese-Tipp

Medien: Spurs lehnen nächstes Bayern-Angebot für Kane ab