Transferziel Nummer eins: BVB will Guirassy holen

Serhou Guirassy hat mit dem VfB Stuttgart in dieser Woche von der Couch aus die Qualifikation für die Champions League perfekt gemacht. Mit 25 Ligatoren in bislang 25 Spielen ist der 28-Jährige einer der Hauptgründe für die bärenstarke Saison der Schwaben. In Stuttgart hofft man, dass Guirassy auch in der nächsten Spielzeit im VfB-Trikot auf Torejagd gehen wird. Das Heft des Handelns haben die Stuttgarter allerdings nicht in der Hand.

Eine Ausstiegsklausel über 20 Millionen Euro lockt zahlreiche Bewerber an. Atlético Madrid, der AC Mailand, etliche Klubs aus England und auch der FC Bayern beschäftigen sich teilweise intensiv mit der Personalie. Konkretes Interesse an einer Verpflichtung zeigt laut dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ nun auch Borussia Dortmund. Guirassy sei beim BVB das Transferziel Nummer eins für den Sturm.

Wer wird gehen?

Die Bemühungen sprechen dafür, dass mindestens ein anderer Angreifer im Sommer seine Koffer packen muss. Sébastien Haller (29) und Youssoufa Moukoko (19) sind Wechselkandidaten. Niclas Füllkrug (31) soll einen ernsthaften Konkurrenten bekommen.

Guirassy wiederum hat die Qual der Wahl. Wechselt er innerhalb der Bundesliga, geht er ins Ausland – oder greift er mit dem VfB in der Champions League an? Eine Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen.