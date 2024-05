Palace: Glasner plant mit seinem Captain

Oliver Glasner will seine erste volle Saison bei Crystal Palace mit seinem Kapitän Joel Ward angehen. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, soll das zum Saisonende auslaufende Arbeitspapier des 34-jährigen Engländers doch noch verlängert werden. Erste Gespräche wurden demnach bereits geführt.

Damit aber nicht genug, auch sechs weitere Profis, deren Verträge in wenigen Wochen auslaufen, sollen Palace nicht von der Fahne gehen. Darunter auch Leistungsträger wie der gebürtige Hamburger Jeffrey Schlupp (31) und Will Hughes (29), die auf jeweils 31 Pflichtspiele in dieser Saison kommen. Glasner steht seit Februar dieses Jahres bei den Londonern an der Seitenlinie.