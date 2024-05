Nach Rangnick-Korb: Bayern geht auf Plan D

Die Trainersuche des FC Bayern zieht sich wie Kaugummi durch den Frühling. Eine Absage jagt die nächste – in mehrfacher Hinsicht ein Desaster für den deutschen Rekordmeister. Nach Xabi Alonso und Julian Nagelsmann hat jetzt auch Plan C Ralf Rangnick den Münchnern einen Korb gegeben und sich für einen Verbleib als Nationaltrainer Österreichs entschieden. Was nun, Max Eberl?

Der neue Sportvorstand und seine glücklose Trainerfindungskommission müssen wohl oder übel auf Plan D gehen. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, führt die nun heißeste Spur zu Roger Schmidt. Aus Beraterkreisen, so der Wortlaut, sei zu hören, dass sich Eberl und Co. jetzt „volle Pulle“ um den Trainer von Benfica Lissabon bemühen wollen.

Eine leichte Verpflichtung?

Eine Verpflichtung des 57-jährigen Schmidt sei in der aktuellen Situation wohl am einfachsten umzusetzen, weil er bei Benfica alles andere als unumstritten ist. Nach der Meisterschaft in der vergangenen Saison müssen die Adler diesmal wohl dem Stadtrivalen Sporting den Vortritt lassen, rangieren drei Spieltage vor Schluss mit fünf Punkten Rückstand auf Rang zwei.

Schmidt hat in Portugals Hauptstadt zwar noch einen Vertrag bis 2026, doch wahrscheinlich werde Benfica nicht auf einen Verbleib beharren. Dass Bayern die kolportierte Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro in voller Höhe aktivieren muss, erscheint derweil unrealistisch. Die Folgerung des ‚Bayern Insiders‘: Von den verbleibenden Kandidaten sei Schmidt „ganz oben anzusiedeln“.

Spur zu ten Hag?

Mit Erik ten Hag taucht ein weiterer Bayern-Trainerkandidat im Podcast auf. Der Niederländer, einst Nachwuchscoach bei Bayern und aktuell Cheftrainer von Manchester United, soll sich eine Rückkehr nach München vorstellen können. Sein Verbleib bei den Red Devils ist nach einer mehr als durchwachsenen Saison fraglich, ein Wechsel zu Bayern würde einen eleganten Ausweg bieten. Allzu heiß ist diese Spur bislang aber nicht.