Eberl: Bayern von Rangnicks Absage überrascht

Max Eberl hat angedeutet, dass der FC Bayern von Ralf Rangnicks Absage hart getroffen wurde. „Sehr“, so die kurze, aber aussagekräftige Antwort des Sportvorstands auf ‚SAT.1‘-Nachfrage, ob die Entscheidung des Österreich-Trainers die Münchner überrascht habe.

Der Grund ist offensichtlich: Rangnick soll Eberl und Co. zuerst eine grundsätzliche Zusage gegeben haben, ruderte kurz darauf aber wieder zurück, sagte ab und bekannte sich zu seinem Job in Österreich. In der Zwischenzeit haben auch die Alternativen Roberto De Zerbi und Roger Schmidt verlauten lassen, dass sie für ein Engagement an der Säbener Straße nicht zur Verfügung stehen.