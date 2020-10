Wendel zu Zenit

Zenit St. Petersburg holt sich Verstärkung für das zentrale Mittelfeld an Bord. Wendel wechselt von Sporting Lissabon in die Zarenstadt und erhält der offiziellen Vereinsmitteilung zufolge einen „langfristigen Vertrag“. Über die Ablösemodalitäten macht Zenit keine Angaben. In Russland hat das Transferfenster noch bis zum 16. Oktober geöffnet.

Wendel war 2018 für 7,5 Millionen Euro vom brasilianischen Klub Fluminense nach Portugal gewechselt. Für Sporting bestritt der 23-jährige Rechtsfuß insgesamt 79 Pflichtspiele. Dabei gelangen dem Nationalspieler der brasilianischen U23-Mannschaft sechs Treffer sowie acht Assists.