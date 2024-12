BVB: So heiß ist das Wanner-Interesse

Wie es sich für eines der größten Talente des deutschen Fußballs gehört, hat Paul Wanner einige Bewunderer. Zu diesen soll auch Borussia Dortmund zählen. Jüngst hieß es, dass der BVB Interesse am Spielmacher hat, der zurzeit vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim verliehen.

Die ‚Bild‘ berichtet nun weiterführend darüber, wie konkret das Werben der Schwarz-Gelben um Wanner tatsächlich ist. Der Tageszeitung zufolge fiel der Name des 18-Jährigen zuletzt zwar immer häufiger in den Sitzungen der Klubführung, die Spielerseite wisse auch vom grundsätzlichen Interesse der Borussen, konkrete Verhandlungen mit Wanner seien aber noch nicht aufgenommen worden.

Das Wunschszenario der Dortmunder ist logischerweise es, den technisch begabten Linksfuß festzuverpflichten. Da der FC Bayern zurzeit aber nicht verkaufsbereit sein soll, hat man beim BVB dem Bericht zufolge auch über eine Wanner-Leihe diskutiert. Man traue dem 18-Jährigen zu, sofort auf Champions League-Niveau zu performen.

Auch der Wunsch des Spielers selbst sei es, im nächsten Jahr als gesetztes Mitglied einer Stammelf in der Königsklasse aufzulaufen. Auf diesem Wunsch beruht wohl auch die Dortmunder Transfer-Hoffnung, schließlich würde Wanner beim BVB wohl mehr Spielpraxis bekommen als beim FC Bayern. Es wird erwartet, dass der Poker um die Zukunft des Juwels in der Rückrunde an Fahrt aufnehmen wird.