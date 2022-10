Van Nistelrooys Alleskönner: Simons dominiert & könnte wieder gehen

Wer sich in diesen Tagen mit dem niederländischen Fußball beschäftigt, kommt an Cody Gakpo nicht vorbei. Kein Wunder, der 23-jährige Stürmer dominiert die Eredivisie zurzeit nach Belieben: Neun Tore und sechs Vorlagen stehen für den hochgewachsenen Rechtsfuß nach neun Spieltagen zu Buche.

Im Schatten von Gakpo geht etwas unter, dass bei der PSV Eindhoven zurzeit ein zweiter Akteur spielt, der ebenso beeindruckende Leistungen zeigt. Die Rede ist von Xavi Simons, der im Sommer ablösefrei von Paris St. Germain zu den Niederländern wechselte.

Für PSV-Trainer Ruud van Nistelrooy ist der 19-Jährige eine Allzweckwache. Simons kam unter der Stürmer-Legende bereits als Neuner, Zehner und auf der Sechs zum Einsatz – egal wo, das Talent mit der auffälligen Haarpracht weiß zu überzeugen.

Zahlen lügen nicht

Seine Vielseitigkeit zeigt sich auch in einer beeindruckenden Statistik: Simons ist laut ‚Squawka‘ neben Gabriel Jesus (25/FC Arsenal) der einzige Spieler in den europäischen Top7-Ligen, der im bisherigen Saisonverlauf auf jeweils über zehn Schüsse aufs Tor, kreierte Chancen, Tacklings, erfolgreiche Dribblings und gewonnene Kopfballduelle kommt. Hinzugesellen sich sechs Tore und vier Vorlagen in der Eredivisie.

Nach wenigen Monaten Klubzugehörigkeit ist Simons also bereits einer der Schlüsselspieler von PSV. Einziger Wehrmutstropfen für Eindhoven: Im nächsten Sommer könnte der 19-Jährige schon wieder weg sein.

PSG-Klausel bestätigt

Laut dem niederländischen Journalisten Rik Elfrink, der für die renommierten Medien ‚Eindhovens Dagblad‘ und ‚AD‘ tätig ist, hat PSV-Geschäftsführer Marcel Brands bestätigt, dass PSG sich eine Rückkaufoption auf Simons sichern konnte. Bereits im Sommer hatte es entsprechende Gerüchte gegeben, nun haben sie sich bewahrheitet.

Laut Elfrink liegt die Option in Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro und gilt für keinen anderen Verein als PSG. In Eindhoven hoffe man, dass Simons aber länger als ein Jahr bleiben wird. Ein Argument für einen Verbleib: Im Sommer holten die Pariser bereits vier neue Mittelfeldspieler. Auf der anderen Seite steigert der 19-Jährige zurzeit Woche für Woche seinen Marktwert und ist wohl schon jetzt mehr wert als zwölf Millionen – und das, obwohl er Schatten von Gakpo steht.