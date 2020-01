Arne Maier will Hertha BSC verlassen, daraus macht der 21-Jährige keinen Hehl. „Nach intensiver Bedenkzeit habe ich um ein Gespräch mit den Verantwortlichen, also Michael Preetz und Jürgen Klinsmann, gebeten und danach meine Entscheidung – noch in diesem Transferfenster wechseln zu wollen – mitgeteilt“, zitiert die ‚Bild‘ den Mittelfeldspieler.

Das Eigengewächs der Berliner gilt als größtes Talent des Vereins. Dennoch hat Maier offenbar nicht mehr das Gefühl, dass man bei der Hertha auf ihn zählt: „Als Fußballer willst du spielen, gebraucht werden und dem Team auf dem Platz helfen. Den Glauben daran, dass ich diese Rolle in nächster Zeit bei Hertha einnehmen kann, habe ich nicht mehr.“

Plötzlicher Mittelfeld-Engpass?

Laut ‚Bild‘ ist der Hintergrund dieser deutlichen Worte die aktuelle Transferpolitik der Berliner. Mit Santiago Ascacíbar (21) vom VfB Stuttgart hat die Alte Dame in diesem Winter bereits einen neuen Mann für die Mittelfeldzentrale geholt. Die Verpflichtung von Lucas Tousart (22) von Olympique Lyon, der nominell ebenfalls auf dieser Position spielt, soll in Kürze offiziell verkündet werden.

Brisant dabei: Der Franzose soll eigentlich erst im Sommer seine Zelte in Berlin aufschlagen. Wenn Maier geht und Tousart noch ein halbes Jahr bei OL bleibt, wäre die Personalsituation im Mittelfeld der Berliner plötzlich durchaus brenzlig.

Verletzungen legten Maier lahm

Ungeachtet dessen scheint Maier seinen Entschluss gefasst zu haben. „Ich möchte nicht falsch verstanden werden: Ich bin Hertha wirklich dankbar und ich habe viele schöne Erinnerungen an die letzten zwölf Jahre hier in Berlin, aber aktuell ist es einfach die beste Lösung, zu gehen. Ich hoffe, dass ich in den kommenden Tagen noch eine entsprechende Alternative finde, die dann auch für Hertha okay ist“, so der 21-Jährige, der bereits erste Anfragen sondiert.

Bei seinem neuen Verein will er dann eine größere Rolle spielen als aktuell in Berlin. In der laufenden Saison stand er erst zweimal in der Bundesliga auf dem Platz. Schuld daran ist aber weniger die Personalpolitik der Hertha-Verantwortlichen, sondern sein Verletzungspech. Von Saisonbeginn bis Ende November fiel Maier mit einer Knieverletzung aus. Anfang Januar verletzte er sich dann erneut. Momentan befindet er sich im Aufbautraining.