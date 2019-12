Borussia Mönchengladbach fahndet nach neuem Personal für die Zukunft. Nach FT-Informationen steht dabei der Name Emmanuel Dennis auf dem Wunschzettel. Den Stürmer des FC Brügge haben die Fohlen bereits kontaktiert. Verhandlungen mit dem Klub wurden noch nicht aufgenommen.

Der 22-Jährige ist ein schneller Stürmer, der Anfang Oktober international für Schlagzeilen sorgte. Damals traf er im Estadio Santiago Bernabéu in der Champions League gegen Real Madrid doppelt (Endstand 2:2). In der belgischen Liga erzielte der Nigerianer bisher vier Treffer. Sein Vertrag läuft noch bis 2022.

Das Interesse an Dennis steht aber wohl nicht in Zusammenhang mit einem möglichen Abschied von Marcus Thuram. Der in Italien geborene Franzose ist nach FT-Infos ein Thema bei Borussia Dortmund. Bis 2023 steht Thuram aber noch in Gladbach unter Vertrag.