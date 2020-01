Der 1. FC Köln arbeitet an der Verpflichtung von Benedikt Höwedes. Wie der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ berichtet, stehen die Rheinländer in konkreten Verhandlungen mit Lokomotiv Moskau über eine Leihe bis Saisonende. Laut der ‚Bild‘ soll sogar bis zum morgigen Dienstag bereits Vollzug vermeldet werden können.

Demnach sind sich die Kölner mit „Wunschlösung“ Höwedes einig. Der Weltmeister von 2014 soll bei den Domstädtern im Abstiegskampf den Unterschied ausmachen. Mit Lokomotiv bestehe allerdings noch Uneinigkeit über eine mögliche Kaufoption.

In Moskau besitzt Höwedes noch einen Vertrag bis 2021. Dort ist der 31-Jährige Stammkraft und kommt auf 21 Pflichtspiele in der laufenden Saison. Dennoch betonte der ehemalige Schalker schon im November, dass „es schön“ wäre, noch einmal in der Bundesliga zu spielen.