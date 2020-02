Das Hauptstadtderby der La Liga

Am heutigen Samstag (16 Uhr) ist es wieder soweit: Real Madrid trifft auf Atlético Madrid. Ganz Spanien hält den Atem an, wenn diese Giganten aufeinandertreffen. Insbesondere die madrilenische Presse wird von diesem Spektakel dominiert. „Mehr als ein Derby“ titelt die ‚Marca‘.

Auf dem Titelblatt der ‚as‘ ist die rechte Gesichtshälfte von Zinédine Zidane und die linke Gesichtshälfte von Diego Simeone abgebildet. Der Trainer der Königlichen zeigt sich im Dress eines Wikingers, während der Coach der Colchoneros einen Indianer darstellt. „Zweiseitiges Derby“, lautet die Schlagzeile. Real ist seit 20 Spielen ungeschlagen und möchte mit einem Sieg die Tabellenführung ausbauen. Atlético hingegen befindet sich in einem Formtief und verliert bei einer Niederlage den Anschluss an die ersten vier Plätze.

Quique Setiéns Plan mit Messi

Für Quique Setién ist Lionel Messi der Schlüssel zum Erfolg für den FC Barcelona. Der Trainer der Katalanen gab der ‚Sport‘ und der ‚Mundo Deportivo‘ ein Interview, das beide Blätter auf ihren Titelseiten präsentieren. Setién spricht über den Plan, „Messi so glücklich wie möglich machen“. Dadurch erhofft sich der 61-Jährige, La Pulga für eine lange Zeit auf einem höchstmöglichen Niveau halten zu können: „Ich hoffe, wir machen ihn so glücklich, dass er bereit ist, bei Barça zu bleiben. Er wird auch in Zukunft hier sein, da bin ich mir sicher. Er ist davon überzeugt, dass wir hier noch viel gewinnen können. Er weiß, dass er ein wichtiger Teil der Mannschaft ist und Spiele entscheiden kann. Aber wir müssen uns auch darauf verlassen können, dass das Team als Ganzes stark ist“.

Juve bereitet die Pogba-Operation vor

Paul Pogba und eine Rückkehr zu Juventus Turin: Der Traum eines jeden Fans der Alten Dame. Nun scheint dies im Bereich des Möglichen zu sein. Die ‚Tuttosport‘ erklärt auf ihrer Titelseite, dass die Bianconeri nach Möglichkeiten für eine Verpflichtung des 26-Jährigen suchen und spricht von einer „250 Millionen Euro-Operation“. Der italienischen Zeitung zufolge hat der Wechsel von Bruno Fernandes zu Manchester United den Grundstein für eine mögliche Rückkehr von Pogba nach Turin gelegt.