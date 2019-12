Die Zeit von Freddie Ljungberg beim FC Arsenal ist noch nicht zu Ende. Wie die Gunners offiziell mitteilen, bleibt der Schwede im Stab des neuen Trainers Mikel Arteta. „Ich denke, er kennt die Spieler, er kennt die Situation, er kennt unsere Geschichte“, begründet der Baske seine Entscheidung.

Zuletzt half Ljungberg nach der Entlassung von Unai Emery als Interimstrainer bei den Londonern aus, holte in seinen sechs Partien aber durchschnittlich nur einen Zähler. Für Arteta ist dies offenbar kein Grund, dem ehemaligen Arsenal-Profi das Vertrauen zu entziehen.

Mikel Arteta has confirmed that Freddie Ljungberg will stay at the club and be part of his backroom staff.

— Arsenal (@Arsenal) December 23, 2019