Ex-Bundesliga-Profi Artur Sobiech hängt die Schuhe an den Nagel. Der 35-jährige Mittelstürmer stand in der vergangenen Spielzeit beim zyprischen Erstligisten Ethnikos Achnas unter Vertrag. Für Hannover 96 hatte der 13-malige polnische Nationalspieler von 2011 bis 2017 in 145 Einsätzen 28 Tore erzielt und neun weitere vorbereitet. Auch für Darmstadt 98 war Sobiech aktiv.