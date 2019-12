Es ist ein Bärendienst, den Willy Aubameyang seinem Bruder Pierre-Emerick erwiesen hat. Auf Instagram schreibt Aubas älterer Bruder über Mikel Arteta, den designierten neuen Trainer des FC Arsenal: „Ljungberg, Arteta ist das gleiche – keine Erfahrung.“

Der künftige Chefcoach scheint also gar nicht gut in der Familie Aubameyang anzukommen. Was der Torjäger des FC Arsenal über die Personalie Arteta denkt, ist nicht überliefert. Der taktlose Vorstoß des älteren Bruders, der zwangsläufig den Zorn der Arsenal-Anhänger auf sich zieht, kann ihm aber nicht gefallen.