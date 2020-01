Bei Bayer Leverkusen hat man den Wintertransfermarkt auch nach der Verpflichtung von Exequiel Palacios noch nicht abgehakt. Sportchef Simon Rolfes vertröstet allerdings auf einen späteren Zeitpunkt. „Wir gehen erst mal mit dem vorhandenen Kader in die Vorbereitung“, so Rolfes gegenüber der ‚Bild‘.

Wirklich zufrieden ist Rolfes mit dem Status quo nicht: „Wir wollen wieder in die Champions League. Wir sind in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen. Unsere Ausgangslage ist besser als 2019. Aber – wir müssen uns steigern. Es gibt einiges, was besser werden muss.“