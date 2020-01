Der FC Bayern wird die Reise ins Trainingslager nach Katar am morgigen Samstag offenbar ohne Robert Lewandowski (31) antreten. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der polnische Torjäger nach seiner Leisten-Operation ab Montag individuell in München an seinem Comeback arbeiten wird.

Lewandowski hatte sich nach dem letzten Hinrunden-Spiel gegen den VfL Wolfsburg (2:0) am 21. Dezember einem Eingriff an der Leiste unterzogen, zunächst war man bei den Bayern davon ausgegangen, dass der amtierende Torschützenkönig nur zehn bis 14 Tage ausfallen wird.