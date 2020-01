Lars Bender will nicht ausschließen, dass er zum Ende seines aktuellen Vertrags seine Karriere beendet. „Da gibt es in keine Richtung eine Tendenz. Es ist alles vorstellbar“, erklärt der Kapitän von Bayer Leverkusen gegenüber dem ‚kicker‘, „wegen jeden Wehwehchens wegzuknicken, war nie meine Art, aber die Frage ist: Wie lange kann ich mit diesen Dingen umgehen? Was diese Saison betrifft, bin ich einen Schritt vorangekommen, weil ich öfter durchgespielt habe. Ich würde zwar gerne jedes Spiel machen, aber das gibt es vielleicht so nicht mehr. Das ist auch für mich ein Lernprozess.“

Auch in dieser Saison blieb der 30-Jährigen nicht von Verletzungen verschont. Aufgrund von muskulären Probleme verpasste er vier Pflichtspiele. In der Vorsaison waren es insgesamt 15 Spiele. Prinzipiell würde Bender aber gerne noch länger als bis zu seinem Vertragsende 2021 die Fußballschuhe schnüren: „Noch lange, aber wie lange das auf professionellem Niveau geht, kann ich nicht sagen.“