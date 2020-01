Darko Churlinov den 1. FC Köln wird aller Voraussicht verlassen und zum VfB Stuttgart wechseln. Das bestätigt Kölns Sportdirektor Horst Heldt gegenüber dem ‚kicker‘: „Wir sind in Gesprächen mit dem VfB Stuttgart. Unser Vertragsangebot vom August möchte er nicht annehmen. Ich gehe davon aus, dass der Transfer in den nächsten ein, zwei Tagen über die Bühne gehen wird.“

FT berichtete im September exklusiv vom Interesse der Schwaben an dem jungen Offensivspieler. Churlinov kam in der laufenden Bundesligasaison erst zu 20 Spielminuten. Hauptsächlich kommt der 19-jährige Linksaußen in der Regionalliga-Mannschaft der Domstädter zum Einsatz. Dort gelangen ihm in neun Einsätzen sechs Treffer und zwei Assists. Sein Vertrag in Köln läuft im Sommer aus.