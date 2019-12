Karl-Heinz Rummenigge hat erläutert, wie das neue Vorstandsmitglied Oliver Kahn ab Januar 2020 beim FC Bayern eingearbeitet werden soll. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ sagt der Vorstandsboss der Münchner: „Mit Herbert Hainer ist der sogenannte Onboarding-Prozess für Oliver besprochen. Oliver muss den FC Bayern jetzt noch einmal von der Pike auf kennenlernen. Dafür wird er alle Abteilungen für jeweils einen gewissen Zeitraum durchlaufen und neu kennenlernen. Natürlich beinhaltet das auch unsere internationalen Aktivitäten mit unseren Büros in New York und in Shanghai, die Oliver ebenfalls besuchen wird.“

Kahn soll ab 2022 die Nachfolge von Rummenigge antreten. Rummenigge begründet: „Er erfüllt mehrere Kriterien: Der FC Bayern war immer bekannt dafür, mit ehemaligen Spielern zusammenzuarbeiten. Aber diese müssen auch die Voraussetzungen und Kompetenzen haben, diesen Klub mit inzwischen 750 Mio. Euro Umsatz zu führen. Wir alle trauen Oliver das zu. Er wird das gut machen.“ Schon bald soll der einstige Weltklasse-Torhüter auch bei Transferentscheidungen mit am Tisch sitzen. „Oliver ist Teil des Vorstands. Wir haben normalerweise jeden Montag eine Vorstandssitzung, dort kommen alle Fakten auf den Tisch, es werden Entscheidungen gefällt“, so Rummenigge, der unterstreicht: „Das beinhaltet auch Personalentscheidungen im Sport.“