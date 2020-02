Marco Fabián hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie der katarische Erstligist Al Sadd SC offiziell bestätigt, kommt der mexikanische Spielmacher vom MLS-Klub Philadelphia Union. Der 30-Jährige soll im Laufe des heutigen Dienstags im Emirat ankommen und den Medizincheck absolvieren.

Fabián hatte Eintracht Frankfurt vor einem Jahr verlassen und sich den US-Amerikanern angeschlossen. Für Philadelphia kam der Spielgestalter zu 25 Pflichtspieleinsätzen, in denen er an neun Treffern direkt beteiligt war.

#AlSadd have reached an agreement to sign Mexican international midfielder Marco Fabian as the team's fifth foreign player. He will reach Doha on Tuesday for the medical and routine procedures before the signing and official unveilingpic.twitter.com/wvMCVL5pfm

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) February 3, 2020