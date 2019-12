Was wird aus Ante Rebic? Nachdem der kroatische Angreifer zu einem privaten Restaurant-Besuch in Frankfurt gesichtet wurde, kochen die Gerüchte über eine Rückkehr zur Eintracht hoch. Laut ‚Gazzetta dello Sport‘ könnte die Leihe beim AC Mailand in der Tat ein frühes Ende nehmen. Hintergrund: Milan hat eine Verpflichtung von Zlatan Ibrahimovic zu finanzieren und könnte ab Januar drei Millionen Euro Rebic-Gehalt sparen, indem sie ihn vorzeitig zurück nach Frankfurt schicken.

„Ante trainiert hart und versucht, die Haltung des Trainers zu ändern, aber der italienische Fußball unterscheidet sich vom deutschen Fußball“, so der Mailänder Sportchef Zvonimir Boban über Rebic. Wie der ‚kicker‘ aus dem Umfeld der SGE erfuhr, ist jedoch alles, was derzeit über eine mögliche Rebic-Heimkehr im Umlauf ist, „reine Spekulation“. In erster Linie, so ist anzunehmen, wird Rebic selbst die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen wollen.