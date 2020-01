Friedhelm Funkel hat mit seinem Ex-Arbeitgeber Fortuna Düsseldorf abgerechnet und seine ehemaligen Vorgesetzten der Lüge bezichtigt. „Man hat mir gesagt, dass man neue Impulse setzen will und ein neuer Trainer am Nachmittag da sein wird. Da habe ich mir dann auch gedacht, das ging ja fix, zumindest nachdem man mir gesagt hatte, dass erst am Montag über einen neuen Trainer nachgedacht worden war, also vorgestern. Heute war der neue Trainer schon da. Kann man glauben, muss man aber nicht“, erklärte der gebürtige Neusser gemäß ‚Sport1‘ am gestrigen Abend als Gast in der Show ‚Pistor’s Fußballschuhe – Vollpfosten reloaded‘.

Funkel ist sich sicher, dass der neue Trainer Uwe Rösler bereits vor dem vergangenen Montag kontaktiert wurde. Der 66-Jährige legt nach: „Ich verfolge aufmerksam die Medien, da hat man dann auch Uwe (Rösler, Anm. d. Red.) interviewt, der gefragt wurde, wann der erste Kontakt aufgenommen wurde, und dann hat er gesagt: ‚Ja Freitagabend äh Montag.‘"