Salomon Kalou soll bei Hertha BSC einen neue Rolle abseits des Platzes übernehmen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, will der Hauptstadtklub den ivorischen Stürmer zum weltweiten Markenbotschafter machen. Demnach liegt dem 34-Jährigen ein entsprechendes und zeitlich unbefristetes Hertha-Angebot für die Zeit nach der aktiven Karriere vor.

Ob Kalou noch eine sportliche Zukunft in Berlin hat, muss sich nach dem überraschenden Abschied von Jürgen Klinsmann erst noch zeigen. Der frühere Cheftrainer hatte keinerlei Verwendung für den Routinier. Bislang galt ein Wechsel zu einem Großstadt-Klub der MLS, in der das Transferfenster noch bis Anfang Mai geöffnet hat, als wahrscheinlich. Als mögliche Destinationen nennt die ‚Sport Bild‘ New York, Los Angeles und Miami.