Robert Huth ist froh, nicht mehr aktiv am Fußballgeschäft mitzuwirken. In einem Interview mit dem ‚Tagesspiegel‘ blickt er zurück auf seine Karriere: „Ich habe ich mir alles reingezogen: vor dem Training, vor dem Spiel. Alles, was man über Fußball wissen konnte, musste ich wissen. Inzwischen habe ich das Gefühl: Ich muss einfach nur weg vom Fußball. Am Ende meiner Karriere hatte ich einfach die Schnauze voll.“

Darüber hinaus sei es ihm irgendwann „auf den Sack“ gegangen, von der Öffentlichkeit nur auf den Fußball reduziert zu werden. Erst seit seinem Karriereende vor rund einem Jahr habe der 35-Jährige gemerkt, wie unwichtig der Fußball eigentlich sei. Seine Profikarriere verbrachte der Innenverteidiger ausschließlich in England, wo er für den FC Chelsea, den FC Middlesbrough, Stoke City und Leicester City spielte. Insgesamt wurde Huth dreimal englischer Meister.