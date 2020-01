Tanguy Kouassi hat offenbar doch eine Zukunft bei Paris St. Germain. „Er hat hier die Möglichkeit, professionell zu werden. Er muss nur unterzeichnen. Die Entscheidung liegt jetzt ganz bei ihm“, sagt PSG-Trainer Thomas Tuchel gegenüber ‚Canal+‘. Auch Kouassi liebäugelt nach dem gestrigen Sieg gegen Stade de Reims (3:0) im französischen Ligapokal, beim dem er in der 71. Minute eingewechselt wurde und ein Tor erzielte, mit einem Verbleib: „Ob ich mich langfristig bei PSG sehe? Ja, natürlich tue ich das. Wenn ich spielen kann, habe ich nichts dagegen“.

Kouassi spielte sich mit guten Leistungen in den Fokus europäischer Topklubs. Auch RB Leipzig bemüht sich um eine Verpflichtung des gebürtigen Parisers und soll sich mit dem Youngster bereits geeinigt haben. Der 17-Jährige ist vertraglich bis zum Sommer an PSG gebunden. Sollte Tuchel Kouassi genügend Spielpraxis garantieren können, ist ein Verbleib in der französischen Hauptstadt nicht vom Tisch.