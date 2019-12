RB Leipzig lässt offenbar wieder einmal seine guten Kontakte auf dem französischen Markt spielen. Wie ‚Sky‘ berichtet, stehen die Sachsen vor der Verpflichtung des 17-jährigen Tanguy Kouassi aus der Jugend von Paris St. Germain. Der Youngster soll demzufolge im Sommer nach Leipzig kommen.

Kouassi ist in der Defensive beheimatet. Am wohlsten fühlt sich der französische U18-Nationalspieler in der Innenverteidigung. Einen Profivertrag hat Kouassi bislang nicht unterzeichnet. Der Rechtsfuß ist somit für eine sehr erschwingliche Ausbildungsentschädigung zu haben.