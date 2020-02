Toni Kroos (30) hat sich zu seiner Zukunftsplanung geäußert. In der ARD sagte der Weltmeister von 2014: „Ich bin sicher nicht ein Spieler, der bis 38 spielt. Ich habe jetzt noch dreieinhalb Jahre Vertrag bis Sommer 2023. Dann bin ich 33. Das ist ein gutes Alter, um sich final Gedanken zu machen, was will ich noch, ohne dann noch Vertrag zu haben, der vier Jahre läuft.“

Kroos spielt seit 2014 für Real Madrid. Seither absolvierte der Spielmacher 261 Partien, erzielte 17 Treffer und gab 67 Vorlagen. Dreimal gewann er mit den Königlichen die Champions League. „Das Gefühl von Titeln macht schon irgendwie süchtig. Dem ordne ich auch relativ viel unter“, so Kroos im ‚Sportschau Club‘.