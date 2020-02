Julian Nagelsmann macht sich für einen Verbleib von Angeliño stark. Gegenüber ‚kicker‘ spricht sich der Trainer von RB Leipzig für eine Festverpflichtung des Spaniers aus, der auf dem linken Flügel sämtliche Positionen bekleiden kann. „Aber er hat ein saftiges Preisschild“, weist Nagelsmann auf das Problem hin, das einem Wechsel im Weg stehen könnte, „da müssen wir erst schauen, was so alles im Portemonnaie ist und ob der Spieler und der abgebende Verein dann mitspielen. Das wird dann die Zukunft zeigen.“

Laut dem Bericht ruft sein Stammverein Manchester City 20 Millionen Euro für den 23-jährigen Linksfuß auf. Die Skyblues verliehen Angeliño im Winter an die Sachsen, nachdem er in der Hinrunde in England nur selten zum Einsatz gekommen war. Der Spanier selbst würde gerne in Leipzig bleiben. „Mein Ziel ist es, mich für eine längere Bleibe zu empfehlen“, sagte er nach seinem Debüt vor drei Wochen.