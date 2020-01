Bayer Leverkusen lässt auf dem Innenverteidiger-Markt den Blick schweifen. Laut dem italienischen Journalisten Gianluca Di Marzio haben die Rheinländer ein Angebot für Christian Romero abgegeben. Der 21-jährige Argentinier steht noch bis 2024 bei Juventus Turin unter Vertrag, ist aber bis zum Saisonende an den FC Genua ausgeliehen. Beide Klubs würden nun zusammen die Bayer-Offerte bewerten.

Damit Romero noch am heutigen Deadline Day in Leverkusen aufschlägt, müsste aber wohl noch einiges passieren. Die Werkself soll sich bereits mit Edmond Tapsoba (20) von Vitória Guimarães einig sein und den Innenverteidiger heute zum Medizincheck erwarten. Romero würde wohl nur dann Thema in Leverkusen werden, wenn der Tapsoba-Deal noch platzt oder Aleksandar Dragovic neben Panagiotis Retsos die BayArena verlässt.