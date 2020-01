Der anstehende Wechsel von Nachwuchsspieler Florian Wirtz vom 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen schlägt hohe Wellen. Wie der ‚Express‘ berichtet, brach die Werkself mit dem Transfer des 16-Jährigen ein Abkommen zwischen den beiden Klubs sowie Borussia Mönchengladbach. Die drei Vereine hatten dem Bericht zufolge vereinbart, dass man sich im Nachwuchsbereich nicht gegenseitig die Talente abwirbt.

Leverkusen argumentiert nach ‚Express‘-Informationen, dass Wirtz bereits als Lizenzspieler gilt und will das Mittelfeld-Juwel direkt mit einem Profi-Vertrag ausstatten. Nun überlegt man in der Domstadt, ob die Vereinbarung noch weiterhin Bestand haben kann. Zumindest will Gladbach weiterhin am Abkommen festhalten.