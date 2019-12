Mainz 05 gehört offenbar zum Interessentenkreis für Cheikh Niasse von OSC Lille. Der 19-jährige Sechser hat es laut ‚RMC‘ neben den Mainzern auch Stade Rennes und dem Premier League-Klub FC Watford angetan.

Der Senegalese kommt meist in der zweiten Mannschaft von Lille zum Einsatz, debütierte aber am dritten Spieltag der laufenden Saison auch schon in der Ligue 1. Niasse besitzt bei seinem Klub noch einen Vertrag bis 2023.