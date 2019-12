Zlatan Ibrahimovic hat sich große Ziele für sein zweiten Engagement beim AC Mailand gesetzt. „Ich komme zurück zu einem Klub, für den ich außerordentlichen Respekt empfinde. Außerdem liebe ich die Stadt Mailand. Zusammen mit meinen Teamkollegen werde ich dafür kämpfen, die Richtung dieser Saison noch zu ändern“, zitiert Milan seinen Neuzugang.

Der Mittelstürmer kündigte an, „alles tun“ zu wollen, um Milan wieder in obere Tabellengefilde zu führen. Am Freitagabend hatten die Lombarden die Rückkehr des 38-jährigen Superstars verkündet. Ibrahimovic bindet sich zunächst bis Sommer, per Option kann sein Vertrag aber bis 2021 ausgedehnt werden. Zuletzt war er in der MLS für LA Galaxy am Ball.