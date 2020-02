Obwohl Dani Olmo (21) bei seinem Debüt für RB Leipzig nur etwas mehr als 20 Minuten Spielzeit bekam, durfte er sich nach dem 2:2-Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach über ein Lob seines Trainers Julian Nagelsmann (32) freuen. Auf der Pressekonferenz nach dem intensiven Spitzenspiel freute sich der Coach: „Dani hat es gut gemacht, er ist gut reingekommen und hat einen guten Eindruck hinterlassen, da war ich zufrieden.“

Die Stärken des jungen Spaniers liegen vor allem in der Offensive, wie auch Nagelsmann betont: „Er hat eine extreme Ruhe am Ball in der roten Zone – ähnlich wie Emil Forsberg. Das tut uns gut in Drucksituationen.“ In die laufintensive Spielweise der Leipziger, in der auch die Offensivakteure ihren Teil zur defensiven Stabilität beitragen müssen, muss sich der Neuzugang allerdings „noch ein bisschen reinfuchsen“, stellt Nagelsmann fest. Rund 20 Millionen Euro überwies Leipzig für Olmo an Dinamo Zagreb.