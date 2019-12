Tottenham Hotspur stattet Eigengewächs Alfie Whiteman mit einem neuen Vertrag aus. Wie die Spurs bekanntgeben, unterschreibt der Torhüter der U23-Mannschaft einen Kontrakt bis 2022.

Whiteman spielt vornehmlich in der Nachwuchsmannschaft von Tottenham. Für die erste Mannschaft kam der 21-Jährige in der laufenden Saison noch nicht zum Einsatz. José Mourinho beorderte den Torhüter seit seiner Amtsübernahme aber bereits dreimal in den Profikader.

We are delighted to announce that goalkeeper Alfie Whiteman has signed a new contract with the Club, which will run until 2022.#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 18, 2019