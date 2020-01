Der SC Paderborn rüstet sich bereits für die kommende Saison. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ ist der Kameruner Samuel Oum Gouet vom österreichischen Erstligisten SCR Altach eine Option für den Sommer.

Gouet ist 22 Jahre alt und im zentralen Mittelfeld beheimatet, kann aber auch in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen. Sein Vertrag in Altach ist noch bis 2022 datiert. Das Interesse der Paderborner gilt wohl unabhängig davon, in welcher Liga sie in der Spielzeit 2020/21 an den Start gehen werden.