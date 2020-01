Für Liverpool-Talent Nathaniel Phillips könnte es bereits wenige Tage nach seinem Leihende beim VfB Stuttgart zurück zu den Schwaben gehen. „Erst mal war es einfach toll, ihn wieder hier zu haben, weil er so ein außergewöhnlicher Typ ist, der viele interessante Erfahrungen in der Stadt gemacht hat, in der ich geboren wurde“, sagte Liverpool-Coach Jürgen Klopp gegenüber Medienvertretern, „ihm gefällt es dort sehr. Wahrscheinlich wird er zurückkehren.“

Ursprünglich hatten sich der VfB und die Reds auf eine Leihe bis Saisonende verständigt. Doch aufgrund der angespannten Personalsituaion in Liverpool wurde der Innenverteidiger vorzeitig zurückberufen. Für die Stuttgarter kam Phillips in neun Ligaspielen zum Einsatz.