Der SC Paderborn hat einen weiteren Kandidaten für die zu besetzende Stürmerposition ausfindig gemacht. Wie das niederländische Magazin ‚Voetbal International‘ berichtet, wandert der Blick der Ostwestfalen zu Henk Veerman vom FC St. Pauli. Der 2,01 Meter-Tank laborierte zu Saisonbeginn an den Folgen eines Kreuzbandrisses, traf in den sieben Zweitliga-Partien, in denen er zum Einsatz kam, allerdings viermal.

Der 28-Jährige steht noch bis 2021 bei den Hanseaten unter Vertrag. Allerdings hat der FC St. Pauli kein Interesse daran, den Knipser ziehen zu lassen. In der ‚Hamburger Morgenpost‘ gibt Trainer Jos Luhukay zu verstehen, dass es „keinerlei Intention“ gibt, Veerman abzugeben. Der SCP muss somit wohl weiter auf die Suche gehen. Gestern wurde berichtet, dass Dennis Srbeny kurz vor der Rückkehr zum SCP stehe.