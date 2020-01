Manchester United will unbedingt noch im Winter Jude Bellingham ins Old Trafford lotsen. Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ haben die Red Devils das erste Angebot in Höhe von umgerechnet rund 30 Millionen Euro erhöht. Die aktuelle Offerte beläuft sich demnach auf 35,5 Millionen Euro.

Birmingham City steht einem Abschied des 16-jährigen Eigengewächses nicht ablehnend gegenüber, fordert aber, dass der Mittelfeld-Stammspieler für eineinhalb Jahren zurück verliehen wird. Folglich wollen sich die Blues erst im Sommer 2021 dauerhaft von Bellingham trennen. Neben United sollen sich auch Borussia Dortmund und der FC Bayern München mit dem Teenager beschäftigen, der in Birmingham noch bis 2021 unter Vertrag steht.