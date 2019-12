Emiliano Insúa wendet sich zum Abschied in einem emotionalen Post an die Fans des VfB Stuttgart. Auf Instagram schreibt der Argentinier: „VfB war für mich: Ein Ort, von dem ich vor allem schöne und wertvolle Erinnerungen mitnehmen kann. Wo ich glückliche, aber auch nicht so glückliche Momente erlebt habe, aber nur die Freude wird in meinem Herzen bleiben. VfB war innerhalb Europas der Verein, bei dem ich mich am wohlsten gefühlt habe.“

Den Linksverteidiger zieht es dem Vernehmen nach in die Major League Soccer. Für den VfB absolvierte Insúa insgesamt 135 Pflichtspiele (drei Tore, 14 Assists). Der 30-Jährige weiter: „Ich werde euch allen ewig dankbar sein für all die Liebe und Unterstützung, da ich mich immer bei euch als Teil des Teams gefühlt habe. Ich werde immer ein Fan dieses schönen Vereins sein, der das Beste von seinen Fans verdient. Dieser Klub ist großartig, weil er so viele Fans hat. Wir sehen uns bald wieder.“