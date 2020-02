Real Sociedad San Sebastián will Willian José nur dann zum FC Barcelona ziehen lassen, wenn die Katalanen die festgeschriebene Ablöse für den Stürmer bezahlen. Trainer Imanol Alguacil erklärt laut der ‚as‘: „Wenn sie die 70 Millionen auf den Tisch legen, gibt es nichts mehr zu sagen.“

Alguacil geht aber davon aus, dass der 28-jährige José in San Sebastián bleiben will: „Er ist bei uns und will bei uns bleiben. Ich weiß nicht, wie lange, aber mindestens bis zum Ende der Saison.“ Der brasilianische Angreifer ist einer von mehreren Kandidaten für einen Vertrag beim FC Barcelona. Die Blaugrana dürfen wegen der langfristigen Verletzung von Ousmane Dembélé vermutlich außerhalb der Wechselperiode einen neuen Angreifer verpflichten. Die Kandidatenliste ist lang.