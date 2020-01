Michael Zorc hat erneut deutlich gemacht, dass sich Borussia Dortmund um eine Weiterbeschäftigung von Achraf Hakimi bemühen wird. „Laut Vertrag geht er im Sommer zu Real Madrid zurück, weil dort sein Anschlussvertrag ab 1. Juli greift“, nennt der Manager gegenüber der ‚dpa‘ die Fakten und erklärt: „Wir würden ihn natürlich gerne länger bei uns sehen, das ist auch klar. Wir können es aber nicht alleine beeinflussen. Ich glaube, dass Achraf sehr wohl weiß, welche Entwicklung er bei uns genommen hat. Die hat er eben bei uns genommen, nicht woanders. Er fühlt sich nach eigener Aussage auch sehr wohl. Alles andere wird sich im Frühjahr klären.“

Die Dienste von Erling Haaland konnte sich der BVB in diesem Winter sichern. Überzeugungsarbeit bei Trainer Lucien Favre, dem immer wieder unterstellt wird, er möge keine klassischen Stürmer, musste Zorc nach eigener Aussage nicht leisten: „Überhaupt nicht. Lucien hat sich intensiv damit beschäftigt und war sofort begeistert von der Idee. Erling kann ja auch gut kombinieren. Es ist ja nicht so, dass er den Ball nimmt, losrennt und draufhaut. Sondern er ist ja auch in das Spiel mit eingebunden. Wir wollen ihn zu einem kompletten Spieler machen bei einer Mannschaft, die auch gerne Ballbesitz hat.“